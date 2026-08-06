Павло Василенко

Український нападник Жирони Владислав Ванат може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Серйозний інтерес до 24-річного форварда виявляє Трабзонспор, який планує найближчим часом розпочати офіційні переговори з каталонським клубом.

За інформацією Trabzonspor Haber 61, турецький клуб продовжує активно працювати на трансферному ринку й не збирається зупинятися після вже здійснених підписань.

Раніше Трабзонспор посилив склад українським півзахисником Русланом Малиновським, а також єгипетським футболістом Мохамедом Салахом. Тепер одним із головних пріоритетів клубу став саме Ванат.

Повідомляється, що найближчим часом представники турецького клубу зв'яжуться з керівництвом Жирони, щоб зробити нову пропозицію щодо трансферу українського форварда.

Минулого сезону Ванат достроково завершив виступи через травму. Пошкодження він отримав 6 квітня у домашньому матчі 30-го туру Ла Ліги проти Вільярреала (1:0), залишивши поле вже на 12-й хвилині. До кінця чемпіонату нападник більше не грав.

Попри це, українець провів за Жирону 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів і віддав дві результативні передачі.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда збірної України становить 15 мільйонів євро. Його контракт із каталонським клубом діє до 30 червня 2030 року.