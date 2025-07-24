Український форвард Роми Артем Довбик має проблеми зі здоров'ям, викликані м'язовою перенапругою. Як повідомив італійський журналіст Стефано Джентілі у своєму акаунті в Х, найближчими днями футболіст тренуватиметься за індивідуальною програмою.

Медики римського клубу вирішили не форсувати відновлення і поки що не повертають Артема до повноцінних занять із командою. При цьому самопочуття нападника залишається стабільним і він бере участь у бігових вправах разом із партнерами.

Повідомляється, що Довбик дуже хоче взяти участь у товариській зустрічі проти Кайзерслаутерну, яка запланована на 26 липня.

Минулого сезону він провів 45 матчів за Рому, забивши 17 голів і віддавши дві результативні передачі. Новий розіграш Серії А римляни розпочнуть 23 серпня домашнім поєдинком проти Болоньї. Стартовий свисток о 21:45 за київським часом.