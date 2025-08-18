Сергій Стаднюк

Київське Динамо не цікавиться голкіпером Фенербахче та збірної Хорватії Домініком Ліваковичем. Про це у своєму Facebook повідомив директор медіадепартаменту клубу Андрій Шахов-молодший.

Динамо покладає великі надії на свою воротарську ланку. Нещерет та Моргун – основна обойма голкіперів для клубу на цей сезон. Конкуренцію їм складають молоді Ігнатенко та Суркіс. Що стосується новин стосовно переходу Ливаковича з Фенербахче – це неправда. На цю позицію клуб не веде пошуків. Андрій Шахов-молодший

За головного тренера Жозе Моурінью Лівакович утратив місце у старті Фенербахче. У новому сезоні хорват не виходив на поле. У минулій кампанії 30-річний воротар пропустив 22 м’ячі в аналогічній кількості матчів. На «нуль» відіграв у 9 з них. Також провів 10 ігор на рівні єврокубків, пропустивши 16 м’ячів.

