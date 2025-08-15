Олександр Зінченко: Я ніколи не буду просити тренера про більше ігрового часу

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко поділився своїми думками щодо свого становища в клубі, наголосивши, що не збирається просити головного тренера Мікеля Артету надавати йому більше часу на полі. У минулому сезоні Зінченко провів 23 матчі в усіх турнірах, забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.

— Я ніколи не був тим гравцем, який біжить до тренера, скаржиться чи ставить купу запитань. Я можу звинувачувати лише себе. Якщо я не граю, значить, я недостатньо наполегливо тренувався, робив недостатньо, грав недостатньо добре. Подивимося, що принесе нам майбутнє. Тому що я все ще хочу грати у футбол. Я хочу отримувати задоволення від гри та повертатися ввечері додому з усмішкою на обличчі, — написав Зінченко у своїй автобіографічній книзі Вірити.

Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €20 млн. Контракт футболіста з клубом чинний до літа 2026 року.

Чутки пов'язують Зінченка з можливим переходом до турецького суперклубу.