Українське дербі в Італії. Попов зіграє з перших хвилин, а Малиновський залишився на заміні
Емполі та Дженоа зійдуться в 1/16 фіналу Кубка Італії
1 день тому
Богдан Попов/фото: Емполі
Український форвард Емполі Богдан Попов вийде в основному складі своєї команди на матч 1/16 фіналу Кубка Італії проти Дженоа. Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочне зустріч на лаві запасних.
Поєдинок пройде на стадіоні Стадіо Луїджі Фераріс, стартовий свисток прозвучить о 19:30 за київським часом.
Емполі представляє Серії B, другий за рівнем дивізіон Італії, тоді як Дженоа виступає в Серії A, еліті італійського футболу.
