Головний тренер Емполі Гвідо Пальюка оцінив виступ українського нападника Богдана Попова, який за три матчі в Серії B вже відзначився чотирма голами.

У поєдинку зі Спецією, що завершився з рахунком 1:1, саме Попов забив єдиний м'яч своєї команди.

«Я думаю, що йому ще треба рости й вдосконалюватися у багатьох аспектах. Сьогодні він зробив чудовий рух, а в ігровій економіці має зростати разом з усією командою. Бувши дуже молодим і водночас найкращим бомбардиром Серії B, ми розуміємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результат і сьогоднішня гра дають нам усвідомлення у наших думках», — цитує Пальюку Calcio Spezia.

На даний момент Емполі займає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії B, набравши чотири очки.