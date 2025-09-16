Тренер Емполі — про гол Попова: «Йому ще треба рости й вдосконалюватися»
Українець забив чотири голи в трьох матчах Серії B
33 хвилини тому
Головний тренер Емполі Гвідо Пальюка оцінив виступ українського нападника Богдана Попова, який за три матчі в Серії B вже відзначився чотирма голами.
У поєдинку зі Спецією, що завершився з рахунком 1:1, саме Попов забив єдиний м'яч своєї команди.
«Я думаю, що йому ще треба рости й вдосконалюватися у багатьох аспектах. Сьогодні він зробив чудовий рух, а в ігровій економіці має зростати разом з усією командою.
Бувши дуже молодим і водночас найкращим бомбардиром Серії B, ми розуміємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результат і сьогоднішня гра дають нам усвідомлення у наших думках», — цитує Пальюку Calcio Spezia.
На даний момент Емполі займає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії B, набравши чотири очки.
Поділитись