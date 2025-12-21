ПСЖ впевнено розібрався з Фонтене на виїзді в 1/32 фіналу Кубка Франції, завершивши матч із рахунком 4:0.

Український захисник парижан Ілля Забарний продемонстрував надійну гру в обороні та активно включався до атакувальних дій команди. За оцінкою Le Parisien, його виступ заслужив на п'ять балів.

«Український центральний захисник виконав свою роботу проти нападників Фонтене, часто діючи дуже грамотно з погляду вибору позиції. Лише на мить випереджає Міллімону, щоб не дозволити тому виграти епізод, але все ж таки змушений поступитися йому у боротьбі за кутовий (15).

Натомість у компенсований час його красиво обіграв Бельбашир. В атаці Забарний міг зіграти краще, приймаючи м'яч після подачі зі штрафного (22 хвилина)», – написали в Le Parisien.