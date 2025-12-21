Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував впевнену перемогу своєї команди над ФК Фонтене з рахунком 4:0 у матчі 1/32 фіналу Кубка Франції.

«Чудово грати на такому стадіоні, як цей у Нанті. Думаю, коли ти граєш проти команди з іншого дивізіону, ніколи не буває легко, потрібно залишатися уважним і зосередженим на матчі. Вважаю, ми виконали дуже хорошу роботу, і ми задоволені.

Наша мета — прагнути вигравати кожен трофей, і ми раді, що здобули перемогу в останньому матчі цього дуже особливого для всіх уболівальників ПСЖ та для нас 2025 року.

Ми раді, що настають різдвяні канікули, і сподіваємося повернутися з великою амбіцією, щоб здобути ще більше трофеїв», – сказав Енріке.