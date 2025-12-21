Забарний дебютував за ПСЖ в Кубку Франції
Чемпіон Ліги 1 проекзаменував аматорів
близько 2 годин тому
Ілля Забарний / Фото - ПСЖ
ПСЖ розпочав свій шлях в Кубку Франції з 1/32 фіналу. Чемпіон Франції після перемоги в Міжконтинентальному кубку ФІФА завітав до аматорського колективу Фонтене.
В кубковій зустрічі взяв участь центрбек збірної України Ілля Забарний, для якого це перша поява в Кубку Франції.
Гра завершилася перемогою команди Луїса Енріке. У складі ПСЖ відзначились Дуе, Дембеле та Рамуш, на рахунку якого дубль.
Кубок Франції. 1/32 фіналу
Фонтене – ПСЖ 0:4
Голи: Дуе, 25, Дембеле, 34 (з пенальті), Рамуш, 53, 58
Брентфорд з Ярмолюком переміг на виїзді, Ман Сіті розгромив Вест Гем і вийшов на перше місце в АПЛ.