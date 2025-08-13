Забарний підписався на всіх одноклубників у соцмережах... окрім одного
Українсько-російське протистояння у ПСЖ триває
близько 2 годин тому
Ілля Забарний / фото - ПСЖ
Український захисник Ілля Забарний перейшов з англійського Борнмута до французького ПСЖ і підписав контракт до 2030 року.
Фани помітили, що Забарний підписався в Instagram на всіх своїх нових партнерів по команді, окрім одного – російського воротаря Матвєя Сафонова. Водночас українець додав до підписок новачка парижан Люка Шевальє, який приєднався до ПСЖ лише кілька днів тому.
Цікаво, що Сафонов уже внесений у заявку на матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема, тоді як Забарний, хоч і полетів з командою в Удінe, залишився поза складом.
Раніше повідомлялося, що Сафонов відмовився залишати ПСЖ після приходу Забарного.
