Колишній захисник мадридського Реала та національної збірної Бразилії Роберто Карлос виступив з офіційною заявою на тлі інформації, що активно поширювалася в мережі щодо нібито серйозних проблем із його серцем.

Легендарний футболіст наголосив, що мова йшла про заздалегідь заплановану профілактичну медичну процедуру, яка не має стосунку до серцевого нападу чи екстреного хірургічного втручання.

Хочу прояснити нещодавню інформацію, яка поширюється в мережі. Нещодавно я переніс профілактичну медичну процедуру, заздалегідь заплановану разом із моєю медичною командою. Процедура пройшла успішно, і я почуваюся добре. У мене не було серцевого нападу. Я добре відновлююся та з нетерпінням чекаю на повернення до повної фізичної форми і відновлення своїх професійних та особистих справ. Щиро дякую всім за повідомлення з підтримкою, турботою та хвилюванням. Хочу запевнити всіх, що причин для занепокоєння немає, — написав Роберто Карлос на своїй сторінці у соцмережі.

Роберто Карлос завершив ігрову кар’єру у 2015 році. Найбільших успіхів він досяг у складі Реала, з яким виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії та низку інших трофеїв, а зі збірною Бразилії став чемпіоном світу.

Нагадаємо, гол Роберто Карлоса у матчі проти Франції вважається одним з найкрасивіших в історії футболу.