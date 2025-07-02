Павло Василенко

Ліверпуль шукав нового помічника Арне Слоту. Минулого сезону цю роль виконував Джон Хейтінг, який став новим наставником Аякса.

Джованні ван Бронкхорст був призначений на заміну 41-річному фахівцю. 50-річний нідерландець повертається до своєї ролі помічника вперше з 2015 року, коли він обіймав цю посаду у Феєноорді.

У наступні роки колишній гравець збірної Нідерландів був головним тренером роттердамської команди, а також Рейнджерс та Бешикташа. Він виграв, серед іншого, чемпіонат Голландії, два Кубки Голландії та Кубок Шотландії.

З січня 2025 року ван Бронкхорст пов'язаний із УЄФА. Він був призначений на посаду аналітика у європейській штаб-квартирі.

Колишній гравець Арсеналу та Барселони – не єдине посилення тренерського складу Ліверпуля. Хаві Валеро, тренер воротарів, також повернувся на «Енфілд». Він був з червоними з 2007 по 2010 рік, а потім працював в Інтері, Челсі, Наполі та Реалі.