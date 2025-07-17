«У мене аж очі на лоб вилізли». Поворознюк був шокований тим, скільки хотів отримувати Любенович в Інгульці
Функціонер зробив гучну заяву
близько 19 годин тому
Президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua поділився спогадами, як влітку 2024 року зірвався перехід до клубу головного тренера Желько Любеновича з Минаю.
«Єдине питання, яке залишалося – це зарплата. Я йому казав: «Давай обговоримо фінансові умови. Скільки ти хочеш отримувати?». Любенович відповідав: «Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте.
Тут бац! Залишається два дні до початку чемпіонату, мені дзвоне Любенович і починає розповідати, скільки він хоче грошей получать. Коли я почув суму [200 тисяч гривень на місяць], у мене аж очі на лоб вилізли, чуть косоглазіє не получив.
Я кажу: «Ну як так? Ми ж із першого дня все обговорили». – «Нет! Я за такие деньги работать не буду». От точно таке саме відбулося у Ворсклі. Він все залишає на сам кінець, думаючи, що потім виходу у керівництва клубів вже не буде. Але вихід є завжди».
Нагадаємо, що Любенович тоді залишився у Минаї, де відпрацював першу частину сезону у Першій лізі.
Нещодавно сербський фахівець покинув Ворсклу, пробувши там менш ніж місяць.