Президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua поділився спогадами, як влітку 2024 року зірвався перехід до клубу головного тренера Желько Любеновича з Минаю.

«Єдине питання, яке залишалося – це зарплата. Я йому казав: «Давай обговоримо фінансові умови. Скільки ти хочеш отримувати?». Любенович відповідав: «Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте.

Тут бац! Залишається два дні до початку чемпіонату, мені дзвоне Любенович і починає розповідати, скільки він хоче грошей получать. Коли я почув суму [200 тисяч гривень на місяць], у мене аж очі на лоб вилізли, чуть косоглазіє не получив.

Я кажу: «Ну як так? Ми ж із першого дня все обговорили». – «Нет! Я за такие деньги работать не буду». От точно таке саме відбулося у Ворсклі. Він все залишає на сам кінець, думаючи, що потім виходу у керівництва клубів вже не буде. Але вихід є завжди».