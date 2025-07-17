Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував для sport-express.ua інтерв'ю сербського тренера Желько Любеновича, який несподівано залишив Ворсклу перед стартом нового сезону.

– Олександре Григоровичу, Любенович покинув Ворсклу перед стартом сезону. Минулого року він мав очолити Інгулець, але цього не сталося. Можливо, вже можна розповісти, що тоді трапилося?

– Любенович у футболі – це як Тимошенко в політиці. Але якщо проблема Тимошенко в політиці, то в нього – у футболі. Дайте Тимошенко посаду прем'єра – і вона скаже, що Зеленський найкращий президент, а без посади – все погано.

Я розмовляв з керівництвом Ворскли, коли вони приїжджали до нас на спаринг, і можу сказати, що в Полтаві з Любеновичем трапилася така ж ситуація, як у свій час в Інгульці.

– Що саме сталося тоді в Інгульці?

– Ми з ним про все домовилися, я дав добро на всіх футболістів, яких він хотів. Єдине питання, що залишалося, – це зарплата. Я кажу йому: давай обговоримо фінансові умови. Скільки ти хочеш? А він: Олександре Григоровичу, зарплата для мене – не головне. Мені важливо працювати й показувати результат. Ми завжди домовимось, не хвилюйтеся.

Йде час, я кажу: приїжджай, підпишемо контракт. А він: я зараз за кордоном. Питаю: можу тебе оголошувати головним тренером Інгульця? Відповідає: звичайно! Ми про все домовимось, зарплата неважлива.

І тут – бац! До старту чемпіонату лишається два дні, дзвонить мені Любенович і починає розповідати, скільки він хоче отримувати. Коли я це почув, у мене очі на лоб полізли, мало косоокість не заробив.

Я йому кажу: як так? Ми ж з першого дня все обговорили. А він: ні, за такі гроші я працювати не буду. І точно так само сталося у Ворсклі. У Любеновича є така фішка – спочатку не говорить, скільки хоче заробітної плати. Він усе залишає наостанок, думаючи, що тоді керівництво клубу вже не зможе відмовити. Але вихід є завжди, – підсумував Поворознюк.