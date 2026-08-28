Головний тренер Колоса Руслан Костишин залишився незадоволений роботою арбітра у матчі четвертого туру УПЛ проти Оболоні (0:0).

«Я згоден, хай мене штрафують. А дві хвилини як додавати? Його оштрафують, скажуть якесь зауваження? Хай мене оштрафують. Я отримаю четверту картку і пропущу гру. А він дві хвилини додає. А як можна так судити? Як можна такі фоли давати?

Я зараз відверто скажу на всю країну: у мене таке відчуття, що у нього пиво «Оболонь» найулюбленіше. От він любить пиво «Оболонь», і за рахунок цього він робив. Ну, і все, мої слова», – сказав Костишин в ефірі УПЛ ТБ.