Павло Василенко

Директор з футболу англійського Ноттінгема Форесту Росс Вілсон висловився щодо підписання трудової угоди з досвідченим захисником національної збірної України Олександром Зінченком.

«Послужний список Олександра говорить сам за себе. Він був важливою частиною надзвичайно успішної команди Манчестер Сіті та грав значну роль в Арсеналі останніми роками. Він принесе неоціненний досвід у Ноттінгем Форест, і ми раді, що саме він став нашим останнім новачком цього літа. Зінченко – чудове підсилення, і ми впевнені, що він матиме великий вплив як на полі, так і поза ним», – сказав містер Вілсон в інтерв'ю клубній пресслужбі «лісників».

У поточному сезоні український футболіст ще не потрапляв навіть до заявки Арсеналу на перші три тури АПЛ.

Ноттінгем Форест після трьох турів має у доробку чотири залікові бали та посідає у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги десятий рядок.