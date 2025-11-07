Англійський Борнмут зацікавився захисником збірної України та гравцем Евертона Віталієм Миколенком. Як повідомляє Sportsboom, клуб із Прем’єр-ліги планує посилити позицію ліого захисника взимку після втрати Мілоша Керкеза, який влітку перейшов до Ліверпуля.

«Вишні» вважають українського футболіста ідеальним варіантом для трансферу, проте здійснити угоду буде непросто. Евертон не готовий розставатися зі своїм захисником, якого в клубі вважають одним із найважливіших гравців основи.

Крім того, головний тренер Девід Мойєс прагне зберегти Миколенка в команді, а керівництво клубу вже працює над новим контрактом, який дозволить продовжити співпрацю з українцем на кілька сезонів уперед.

Нинішня угода 25-річного футболіста з Евертоном діє до червня 2026 року. У поточному сезоні Миколенко провів дев’ять матчів у всіх турнірах і продовжує залишатися ключовою фігурою в системі команди.

Нагадаємо, Віталій Миколенко, а також ексгравець Борнмута Ілля Забарний, у складі збірної України зіграють вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).