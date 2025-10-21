У сьомому турі італійської Серії А команди продемонстрували вкрай низьку результативність, адже за весь ігровий день 20 клубів забили всього 11 м'ячів.

Цей показник став найнижчим за всю історію турніру, починаючи з моменту, коли у чемпіонаті взяли участь 20 команд. Тур стартував у суботу двома безгольовими нічиїми - Лечче зіграв із Сассуоло, а Піза розділила очки з Вероною. У неділю до них приєдналися ще два матчі без голів - Дженоа проти Парми та Аталанта проти Лаціо.

Крім того, такі гранди як Наполі, Рома, Ювентус та Кальярі також не змогли вразити ворота суперників. Лише заключні зустрічі туру трохи покращили статистику: Мілан та Фіорентина забили тричі на двох, а Кремонезе з Удінезе розійшлися миром 1:1.

Таким чином, було побито колишній антирекорд результативності в 13 голів, встановлений раніше в сезонах 2010, 2018 та 2022 років.