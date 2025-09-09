У родині легендарного українського футболіста та тренера Олега Блохіна сталася неприємна ситуація через квартиру, що належить спортсмену. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, предметом сімейного конфлікту стала нерухомість, на яку претендують колишня дружина Блохіна Ірина Дерюгіна разом із дочкою Іриною та нинішня обраниця Анжела з двома доньками. Суперечка триває вже близько року і, як очікується, може дійти до судового розгляду.

Олег Блохін у 2025 році відзначить 73-річчя. Після завершення кар’єри тренера він перебуває на пенсії та певний час обіймав посаду співголови Ради стратегічного розвитку професійного футболу в УАФ. Ситуація із квартирою стала додатковим випробуванням для сім’ї, що раніше успішно поєднувала спортивну славу з приватним життям.

Блохін одружився вперше у 1979 році з Іриною Дерюгіною, і шлюб тривав 21 рік. У подружжя народилася дочка Ірина. Пара розлучилася у 2000 році після тривалих розставань, які поступово охолодили стосунки. Другий шлюб футболіста з Анжелою, яка молодша за нього на 16 років, приніс дві доньки — Анну та Катерину. Довгий час Блохін не афішував нову сім’ю, зберігаючи приватність.

