Головний наставник збірної Швеції Йон-Даль Томассон висловився після невдалого виїзного поєдинку проти Косово у рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року. Шведська команда зазнала поразки з рахунком 0:2.

«Це заслужена перемога Косова. Вони більше хотіли. Ми не дотримувалися своїх принципів. Ми грали повільно і реагували недостатньо швидко, коли втрачали м’яч. Дозволили чотири контратаки, де мали діяти краще як команда. Ми, тренери, теж у цьому винні.

У другому таймі ми намагалися, але без належної якості. Ми доставляли м’яч у карний майданчик, але там нам бракувало ідеї.

Ні наша гра в обороні, ні наша гра в атаці не були достатньо хорошими. Це був провал у всьому. Все було погано. Але не варто забувати, що перед цим матчем ми виграли вісім із одинадцяти ігор від вересня 2024 року. Вісім перемог, одна поразка й дві нічиї. Це справді був крок назад, але будівництво команди потребує часу. Ми не були собою. Проти Словенії ми провели фантастичний матч, а цей виступ був слабким. Ми мріємо про чемпіонат світу, і це був удар, але ми знайдемо шлях, щоб туди потрапити

Ми знайдемо шлях. Не слід забувати, що ця команда виграла вісім із останніх дванадцяти матчів. До того ж нам бракує кількох гравців, і це також потрібно враховувати», – сказав Йон-Даль.