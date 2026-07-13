Сергій Разумовський

Новий технічний директор збірної Італії Паоло Мальдіні разом зі своїм радником Леонардо вже працює над пошуком нового головного тренера для національної команди. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у шорт-листі італійської федерації перебувають одразу кілька гучних кандидатур.

За інформацією джерела, серед основних претендентів на посаду розглядаються Антоніо Конте, Роберто Манчіні та Пеп Гвардіола. Саме ці фахівці наразі фігурують як найбільш реальні варіанти для нового проєкту збірної Італії після чергового провалу команди у відборі на чемпіонат світу.

Антоніо Конте називають кандидатом, якого підтримали б клуби Серії А. Раніше вже з’являлася інформація, що представники італійського чемпіонату готові взяти участь у фінансуванні контракту нового головного тренера національної команди. Йдеться про можливу компенсацію частини зарплати спеціаліста, якщо його фінансові вимоги не вкладатимуться у бюджет Федерації футболу Італії.

Конте добре знайомий зі структурою італійського футболу та вже має досвід роботи зі збірною. Він очолював Скуадру адзурру з 2014 до 2016 року та вивів команду до чвертьфіналу Євро-2016, де італійці поступилися Німеччині лише в серії пенальті. Його сильними сторонами вважають дисципліну, інтенсивність, вміння швидко будувати конкурентну команду та чітку тактичну модель.

Роберто Манчіні також залишається у списку кандидатів. У нього збереглися хороші стосунки з президентом Федерації футболу Італії Джованні Малаго, що може зіграти роль у потенційних переговорах. Водночас репутація тренера в Італії помітно постраждала після його рішення залишити національну команду заради більш вигідної з фінансової точки зору роботи у збірній Саудівської Аравії.

Попри це, Манчіні залишається важливою фігурою в новітній історії італійської збірної. Саме під його керівництвом Італія виграла Євро-2020, здолавши у фіналі Англію на Вемблі. Тоді команда демонструвала яскравий, атакувальний футбол і мала тривалу серію без поразок. Однак подальші невдачі, зокрема невихід на чемпіонат світу 2022 року, а також його несподіваний відхід, ускладнюють можливе повернення.

Найбільш бажаним варіантом для Паоло Мальдіні та Леонардо, за даними La Gazzetta dello Sport, є Пеп Гвардіола. Саме іспанського тренера вони вважають фахівцем, здатним провести глибоке перезавантаження збірної Італії. На думку керівників нового спортивного блоку, команді потрібні не косметичні зміни, а масштабна перебудова ігрової філософії, роботи з молодими футболістами та загальної структури національної збірної.

Гвардіола має колосальний клубний досвід і вважається одним із найвпливовіших тренерів сучасного футболу. Його призначення могло б стати революційним кроком для італійської збірної, яка в останні роки переживає серйозну кризу результатів. Водночас головною перешкодою для такого сценарію можуть стати фінансові запити спеціаліста. Раніше він залишив посаду головного тренера Манчестер Сіті, після чого його майбутнє стало однією з найобговорюваніших тем у європейському футболі.

Збірна Італії шукає нового повноцінного головного тренера після відходу Дженнаро Гаттузо. Колишній півзахисник національної команди не зміг вивести Скуадру адзурру на чемпіонат світу 2026 року, що стало черговим болючим ударом для італійського футболу. Після цього виконувачем обов’язків головного тренера було призначено Сільвіо Бальдіні.

Гаттузо, до речі, нещодавно знайшов нову роботу.