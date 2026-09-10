Правий захисник Геннадій Пасіч увійшов в історію ЛНЗ. Футболіст став першим гравцем черкаської команди, який провів за клуб 100 матчів. Про це повідомила пресслужба ЛНЗ.

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Ювілейний поєдинок Пасіч зіграв у п’ятому турі Української Прем’єр-ліги проти київського Динамо. 33-річний захисник вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин.

Пасіч виступає за ЛНЗ із 2023 року. За цей час він забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

Упродовж професійної кар’єри футболіст також захищав кольори Нафтовика-Укрнафти, Вереса, Олімпіка та Карпат.

У поточному сезоні Геннадій Пасіч узяв участь у всіх семи матчах ЛНЗ і щоразу виходив на поле з перших хвилин. На його рахунку дві жовті картки.

Нагадаємо, одразу два лідери ЛНЗ демонструють прогрес у відновленні після травм.