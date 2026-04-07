Денис Сєдашов

Півзахисник ПСЖ Вітінья поділився думками щодо першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля. Гравець зазначив, що у поєдинках такого рівня не існує фаворита, а результат може бути непередбачуваним. Слова наводить пресслужба ПСЖ.

Усі достатньо добре знають футбол, щоб розуміти: у таких матчах немає фаворита. Це Ліверпуль – велика команда з чудовими гравцями, і може статися будь-що. Попереду два великі матчі – на Парк де Пренс і в Ліверпулі. Ми знаємо, що будемо готові на 100%, і одне точно: ми гратимемо на перемогу, бо саме це ми прагнемо робити щоразу. Вітінья

Перша зустріч між командами відбудеться 8 квітня, у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

