Виконувач обов’язків головного тренера Ворскли Валерій Куценко прокоментував розгромну поразку своєї команди від Буковини у матчі 27-го туру Першої ліги. Полтавці поступилися чернівецькому клубу з рахунком 0:6. Слова наставника передає пресслужба Буковини.

Насамперед хочу привітати «Буковину» з виходом до УПЛ та чемпіонством у Першій лізі. Бажаю команді і надалі демонструвати такі ж хороші результати вже в Українській Прем’єр-лізі. Ми розуміли, що граємо проти дуже серйозного суперника, тому планували діяти на швидких контратаках.

На старті матчу, особливо у перші хвилини, у нас були непогані моменти, але ми не змогли їх реалізувати. На жаль, нам сьогодні не вистачило досвіду і майстерності. Самого бажання виявилося замало. Але я все одно хочу подякувати хлопцям за те, що вони намагалися грати у футбол. Так, рахунок дуже неприємний для нас, але ми повинні зробити правильні висновки. Попереду ще є матчі, у яких маємо реабілітуватися перед своїми вболівальниками, перед самими собою і виконати завдання, яке стоїть перед командою.

Після такої гри важко щось говорити, адже результат дуже сильно б’є по психології і, звісно, зіпсував нам настрій. Але зараз найголовніше – вийти з цього психологічного стану. Проблем у нас вистачає, але я сподіваюся, що ми разом із тренерським штабом зможемо знайти правильний підхід до хлопців, щоб у заключних матчах сезону були вже позитивні емоції та позитивний результат. Ми повинні зробити все, щоб зберегти місце у Першій лізі.