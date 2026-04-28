Денис Сєдашов

Полтавська Ворскла опинилася на межі зникнення через критичну фінансову ситуацію. Пресслужба клубу оприлюднила офіційне звернення до вболівальників та бізнес-спільноти з проханням про допомогу, щоб уникнути процедури банкрутства та зберегти легендарний клуб на футбольній мапі України.

У Полтаві наголошують, що наразі клуб виживає завдяки внескам небайдужих фанатів, проте для стабільного функціонування необхідна підтримка серйозних партнерів.

Сьогодні ФК Ворскла — переживає один із найскладніших періодів у своїй багаторічній історії. Але ми віримо, що кожна криза — це виклик, який можна подолати лише разом. Заклик до бізнесу: Зараз ми звертаємося до підприємців та лідерів думок. Підтримка футбольного клубу сьогодні — це не просто спонсорство, це інвестиція в соціальну стабільність, підтримка молоді та збереження спортивної спадщини. Ми не маємо права дозволити легендарному клубу зникнути з мапи українського футболу. Давайте разом збережемо біло-зелені кольори на футбольних аренах України. Ворскла – це ми.

