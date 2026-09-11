16 вересня у Львові відбудеться велика прес-конференція головного тренера національної збірної України Андреа Мальдери. Під час заходу наставник оголосить склад команди на чотири майбутні матчі Ліги націй.

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За словами інсайдера Ігоря Бурбаса, до списку гравців потраплять декілька новачків. Зокрема, виклик до збірної України отримає форвард бельгійського Андерлехта Данило Сікан. Також у складі будуть Матвій Пономаренко, Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванат.

«Є Андрій Ярмоленко в списку. З новачків буде Ілля Крупський з ФК Харків, Олександр Драмбаєв з ЛНЗ, а також Іван Варфоломєєв, який виступає у Чемпіоншипі за Лінкольн, та Максим Хлань з польського Гурніка», – повідомив Бурбас у своїй програмі на ютуб-каналі.

Нагадаємо, у рамках оновленого міжнародного календаря УЄФА національні збірні проводитимуть чотири матчі протягом одного міжнародного вікна. Україна зіграє з Угорщиною 25 вересня, Грузією 28 вересня, Північною Ірландією 2 жовтня та Угорщиною 5 жовтня.

Мальдера офіційно очолив збірну України 18 травня 2026 року. Контракт італійця розрахований на два роки з можливістю продовження.