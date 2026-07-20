Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт жорстко раскритикував команду, яка відповідала за трансляцію фінального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини.

Під час фінального поєдинку режисери трансляції припустилися кількох грубих помилок: переплутали співака Фаррелла Вільямса з репером A$AP Rocky, а також підписали державного секретаря США Марко Рубіо, який сидів за президентом Дональдом Трампом, ім'ям Кріштіану Роналду.

Раніше Вайт критикував власних співробітників UFC за подібний епізод на турнірі UFC 329, коли ті переплутали боксера Шакура Стівенсона з гравцем НБА Джейленом Вільямсом.

Хлопці, які відповідають за виробництво трансляції чемпіонату світу… Сьогодні ви вийшли і зробили все можливе. Хоча всі в моїй команді казали, що ви найгірші, я казав: «Ні, ми найгірші. Вони не облажалися так сильно, як ми». Що ви робите? Ви сьогодні просто сказали: «Іди ти, Дейна Вайт. Ти нас не обіграєш. Ми найгірша продакшн-команда в історії спорту за показом знаменитостей». Схиляю голову. Вітаю продюсерів чемпіонату світу. Ви перемогли. Ви теж облажалися. Ви абсолютний відстій. Ми другі найгірші. Дейна Вайт

Шевченко привітав збірну Іспанії з перемогою на чемпіонаті світу-2026.