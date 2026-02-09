УАФ оголосила ім'я нового тренера жіночої збірної України
Всі подробиці призначення
44 хвилини тому
Президент УАФ Андрій Шевченко під час сьогоднішньої пресконференції, присвяченій другій річниці діяльності оновленої команди асоціації, оголосив ім'я нового тренера..
Після завершення контракту у тренерського штабу Володимира П'ятенка його наступницею стала Ія Андрущак.
38-річна спеціалістка до цього керувала юнацькою командою «Ворскли» U-19 (2023-2024), ставши першою в Україні тренеркою, яка очолила чоловічу команду. 2025 року вона стала головним тренером жіночого клубу Ворскла.
Жіноча збірна України візьме участь у Лізі націй-2027, яка стане відбірним турніром у зоні УЄФА до ЧС-2027. Згідно з результатами жеребкування синьо-жовті виступатимуть у групі 3 Ліги А разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.