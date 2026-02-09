Президент УАФ Андрій Шевченко під час сьогоднішньої пресконференції, присвяченій другій річниці діяльності оновленої команди асоціації, оголосив ім'я нового тренера..

Після завершення контракту у тренерського штабу Володимира П'ятенка його наступницею стала Ія Андрущак.

38-річна спеціалістка до цього керувала юнацькою командою «Ворскли» U-19 (2023-2024), ставши першою в Україні тренеркою, яка очолила чоловічу команду. 2025 року вона стала головним тренером жіночого клубу Ворскла.

Жіноча збірна України візьме участь у Лізі націй-2027, яка стане відбірним турніром у зоні УЄФА до ЧС-2027. Згідно з результатами жеребкування синьо-жовті виступатимуть у групі 3 Ліги А разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.

УАФ представила реформу футбольної освіти.