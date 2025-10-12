Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думками щодо матчу четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану. Слова гравця передає пресслужба УАФ.

На турнірі такого рівня недооцінки суперника бути не може. Ми бачимо, що всі збірні вміють добре захищатися, вміють грати у футбол. Тому ніякої недооцінки, я фокусуюся на своїй грі і знаю, що потрібно робити.

Щодо повернення Маліновського, Руслана дійсно бракувало. Ми знали, на що він здатний як футболіст, знали його сильні якості. Нашій команді його сто відсотків не вистачало. В Ісландії був непростий матч, але він забив два голи й дуже допоміг збірній.

Перший матч? Дійсно, було прикро зіграти з Азербайджаном унічию, але це футбол. Іноді таке трапляється, і треба виходити із цієї ситуації. Що змінилося? У нас та сама команда, пройшло небагато часу. Як і тоді, ми готуємо себе до важкої гри. Готуємося перемагати.