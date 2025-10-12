Сергій Стаднюк

УЄФА планує реформувати систему відбору на чемпіонати світу та Європи. Комітет національних збірних Європейської футбольної спілки створив робочу групу для аналізу можливих змін формату кваліфікаційних турнірів до чоловічих чемпіонатів світу та Європи, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, причиною стало занепокоєння щодо можливого зниження зацікавленості глядачів та телекомпаній матчами європейської кваліфікації. Робоча група розглядає кілька варіантів: посилення ролі Ліги націй як основного кваліфікаційного турніру або впровадження швейцарської системи, що використовується у клубних єврокубках.

Близько двох тижнів тому в Малазі відбулася зустріч генеральних секретарів 55 європейських асоціацій, де анонсували створення групи та обговорили переваги й ризики обох варіантів. Швейцарська система, яку застосовують у Лізі чемпіонів з сезону 2024/25, передбачає, що 55 європейських збірних проводили б 6-8 кваліфікаційних матчів проти різних опонентів.

Однак експерти застерігають, що між клубними турнірами та змаганнями збірних існують принципові відмінності. Серед недоліків посилення ролі Ліги націй називають можливе скорочення протистоянь між топ-збірними та командами нижчих дивізіонів.

Наступний Євро-2028 пройде 9 червня – 9 липня у Великій Британії та Ірландії. Країни-господарі також братимуть участь у відборі, для двох найкращих з них зарезервовано місця у фінальній частині. Прямі путівки отримають 12 переможців груп та 8 найкращих других команд, решта місць розіграють у плей-оф.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін публічно заявив, що організація активно вивчає можливості модернізації формату кваліфікації на міжнародні форуми.