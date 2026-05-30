Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти національної команди Польщі. Товариська зустріч, яка відбудеться в неділю, 31 травня, стане для італійського фахівця дебютною на чолі синьо-жовтих.

На передматчевій пресконференції у Вроцлаві керманич українців оцінив рівень майбутнього суперника, розповів про кадрові проблеми команди, а також пояснив виклик захисника Тараса Романчука.

Я дуже радий бути тут. Збір у Львові пройшов добре. Так, переїзд був досить довгим, але ми раді перебувати тут.

Я був дуже прив’язаний до України, а тепер ще більше. Дуже чекаю на завтрашній матч і на те, щоб побачити стадіон якомога більш жовто-синім. Я віддам усе, що можна, за цю футболку. Не знаю, чи цього вистачить, щоб виграти матчі, але точно віддам усе.

Збірна Польщі? Це чудова команда, добре зіграна. З цим тренером вона провела 8 матчів. Це команда, яка вже має сильну ідентичність. Це чудова команда, ми її дуже поважаємо, але не будемо мати страху, щоб грати проти неї.

Я б не хотів ділити матчі на товариські або офіційні. Кожен матч для нас буде дуже важливим. Сподіваюся, що ми дамо можливість молодим гравцям себе показати.

Маліновський? Він приїде до Львову 1 червня, були певні бюрократичні проблеми. Така ж ситуация й у Луніна.

Виклик Романчука? Я вивчав його манеру гри по відео. Він добре провів сезон, чудово грав у захисті на різноманітних позиціях. Я поговорив з ним, побачимо, що ми можемо разом зробити.