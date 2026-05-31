Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 7) пробилася до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026 року. У поєдинку четвертого раунду українка у трьох сетах завдала поразки 11-й ракетці світу Белінді Бенчич зі Швейцарії.

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Еліна виконала три ейси, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 6 із 13 брейк-пойнтів. Бенчич двічі подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки і реалізувала 3 із 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros-2026. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Белінда Бенчич (Швейцарія) — 4:6, 6:4, 6:0

У чвертьфіналі Roland Garros-2026 на Еліну Світоліну чекає українське дербі проти співвітчизниці Марти Костюк.

