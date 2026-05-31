Світоліна перемогла Бенчич і зіграє проти Костюк у чвертьфіналі Roland Garros
Українка здолала швейцарку у трьох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 7) пробилася до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026 року. У поєдинку четвертого раунду українка у трьох сетах завдала поразки 11-й ракетці світу Белінді Бенчич зі Швейцарії.
Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Еліна виконала три ейси, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 6 із 13 брейк-пойнтів. Бенчич двічі подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки і реалізувала 3 із 7 брейк-пойнтів.
Roland Garros-2026. 1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) — Белінда Бенчич (Швейцарія) — 4:6, 6:4, 6:0
У чвертьфіналі Roland Garros-2026 на Еліну Світоліну чекає українське дербі проти співвітчизниці Марти Костюк.
«Я досі в шоці». Костюк емоційно відреагувала на перемогу над Швьонтек.
