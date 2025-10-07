Україна U-20 ‒ Іспанія U-20: аналітики назвали фаворита матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025
Мундіаль проходить в Чилі
42 хвилини тому
Фото - УАФ
Сьогодні відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Іспанії U-20.
Аналітики провідної букмекерської контори вже проаналізували шанси обох колективів на перемогу. Фаворита протистояння на думку букмекерів є збірна Іспанії.
Коефіцієнти на поєдинок Україна U-20 – Іспанія U-20
- Перемога України U-20 – 4.30
- Нічия – 3.60
- Перемога Іспанія U-20 – 1.84
Букмекери на прохід збірної Іспанії до чвертьфіналу чемпіонату світу U-20 дають коефіцієнт 1.40, України – 2.70.
Матч Україна – Іспанія пройде на стадіоні «Естадіо Еліас Фігероа Брандер» у Вальпараїсо (Чилі). Початок гри заплановано на 22:30.
Переможець цього протистояння потрапить до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Колумбія – ПАР.
