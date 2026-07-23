Українські клуби продовжуюсь соромити Динамо. Після Полісся в єврокубках не програло і ЛНЗ
Цього вечора очки до скарбнички України принесли команди, від яких цього ніхто не очікував
близько 2 годин томуПідписатися в
У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ у польському Плоцьку зіграло внічию з Гентом.
Матч загалом не потішив уболівальників великою кількістю небезпечних епізодів. Команди діяли обережно, не поспішали ризикувати та значну увагу приділяли контролю простору в центрі поля. Гент вважався фаворитом протистояння, однак до перерви ЛНЗ зумів нав’язати бельгійцям рівну боротьбу.
Черкасці організовано діяли в обороні та не дозволяли супернику регулярно загрожувати воротам. Водночас українська команда намагалася використовувати вільні зони під час швидких атак, але й сама не створила достатньо моментів, щоб відкрити рахунок. У підсумку перша половина зустрічі завершилася без забитих м’ячів.
Після перерви Гент помітно додав у русі та спробував посилити тиск на ворота ЛНЗ. Бельгійці частіше контролювали м’яч, швидше переводили гру на чужу половину поля й намагалися змусити черкаський клуб помилятися.
Попри територіальну перевагу, гостям не вдалося довести свої атаки до справді гольових моментів. Захист ЛНЗ витримав тиск, а воротар і польові футболісти команди надійно зіграли в ключових епізодах. Черкаський клуб також не зміг організувати вирішальний штурм, тому дебютний матч української команди в єврокубках завершився безгольовою нічиєю.
Таким чином, ЛНЗ вирушить на матч-відповідь до Бельгії, не маючи відставання в рахунку. Для української команди це важливий результат перед виїзною грою, яка відбудеться через тиждень, 30 липня.
На відміну від ЛНЗ та Полісся, київське Динамо не змогло здобути позитивний результат у першому матчі. Кияни, чиї шанси на успіх у своєму протистоянні спочатку оцінювалися найвище серед трьох українських клубів, поступилися ПАОК із рахунком 2:3. Скоротити відставання до мінімуму Динамо вдалося лише наприкінці зустрічі, тому перед матчем-відповіддю команда має мінімальне відставання.
Кваліфікація Ліги конференцій. Другий раунд, перший матч
ЛНЗ – Гент 0:0
ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Муравський, Дідик, Драмбаєв, Рябов, Пастух (Теді Цара, 68), Якубу, Девід (Микитишин, 55), Кузик (Таллес, 68), Ассінор (Кравчук, 89)
Гент: Роф, Араужу, Ван Дер Хейден, Берджесс, Нгом (Волкарт, 90+2), Делорж (де Влігер, 78), Бенеш (Кадрі, 59), Да Сілва Лопес, Вергара, Канга (Дін, 90+2), Гур (Сонго, 78)
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