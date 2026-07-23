Матч загалом не потішив уболівальників великою кількістю небезпечних епізодів. Команди діяли обережно, не поспішали ризикувати та значну увагу приділяли контролю простору в центрі поля. Гент вважався фаворитом протистояння, однак до перерви ЛНЗ зумів нав’язати бельгійцям рівну боротьбу.

Черкасці організовано діяли в обороні та не дозволяли супернику регулярно загрожувати воротам. Водночас українська команда намагалася використовувати вільні зони під час швидких атак, але й сама не створила достатньо моментів, щоб відкрити рахунок. У підсумку перша половина зустрічі завершилася без забитих м’ячів.

Після перерви Гент помітно додав у русі та спробував посилити тиск на ворота ЛНЗ. Бельгійці частіше контролювали м’яч, швидше переводили гру на чужу половину поля й намагалися змусити черкаський клуб помилятися.

Попри територіальну перевагу, гостям не вдалося довести свої атаки до справді гольових моментів. Захист ЛНЗ витримав тиск, а воротар і польові футболісти команди надійно зіграли в ключових епізодах. Черкаський клуб також не зміг організувати вирішальний штурм, тому дебютний матч української команди в єврокубках завершився безгольовою нічиєю.

Таким чином, ЛНЗ вирушить на матч-відповідь до Бельгії, не маючи відставання в рахунку. Для української команди це важливий результат перед виїзною грою, яка відбудеться через тиждень, 30 липня.

На відміну від ЛНЗ та Полісся, київське Динамо не змогло здобути позитивний результат у першому матчі. Кияни, чиї шанси на успіх у своєму протистоянні спочатку оцінювалися найвище серед трьох українських клубів, поступилися ПАОК із рахунком 2:3. Скоротити відставання до мінімуму Динамо вдалося лише наприкінці зустрічі, тому перед матчем-відповіддю команда має мінімальне відставання.