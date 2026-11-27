Україна втретє поспіль завершила єврокубковий тиждень без набраних очок у Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Особливо прикро, що Шахтар мав реальні шанси здобути залікові бали в матчі проти Фенербахче, однак у п'ятому турі Ліги чемпіонів поступився з рахунком 0:1. Перемога могла також покращити перспективи донеччан у боротьбі за плейоф.

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Водночас одразу четверо найближчих переслідувачів України – Азербайджан, Ізраїль, Словаччина та Болгарія – теж залишилися без здобутків. Не набирали очок і Румунія, Швеція та Хорватія, які випереджають нашу країну. Загалом серед безпосередніх конкурентів відзначилися лише чотири збірні. Угорщина та Словенія зіграли внічию, заробивши по 0,25 бала. Це дозволило словенцям скоротити відставання від України до менш ніж одного очка.

Шотландія та Австрія, навпаки, збільшили перевагу над нашою країною на 0,2 бала кожна. Попри це, Україна зберігає 23-тю позицію в рейтингу.

Шахтар після п'яти турів Ліги чемпіонів має чотири очки та посідає 26-те місце. Для виходу до стикових матчів команді Арди Турана потрібно фінішувати в топ-24. Наступний поєдинок донеччани проведуть 9 грудня на виїзді проти Слована. Початок – о 19:45 за київським часом. Після цього на них чекають зустрічі з Лейпцигом і Реалом.