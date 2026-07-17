Україна, ймовірно, проведе домашні матчі Ліги націй у Словаччині
Суперниками нашої команди на груповому етапі будуть Грузія, Угорщина та Північна Ірландія
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна України проведе всі номінально домашні поєдинки Ліги націй сезону-2026/27 у Словаччині. Про це повідомляє UA-Футбол.
За інформацією джерела, перші дві зустрічі пройдуть неподалік Братислави, а заключну гру планують організувати ближче до українського кордону.
Суперниками України у груповому раунді турніру будуть Грузія, Угорщина та Північна Ірландія..
Україна обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчу Динамо.