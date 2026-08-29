Павло Василенко

Український форвард Олександр Пищур проведе сезон-2026/27 у складі іспанської Жирони. Каталонський клуб не планує відправляти 21-річного нападника в оренду та розраховує на нього в майбутньому.

Головний тренер Жирони Кіке Альварес підтвердив, що команда не збирається відпускати українського футболіста. Водночас наставник закликав набратися терпіння, оскільки Пищуру необхідний час для адаптації та боротьби за місце у складі.

Таким чином, майбутнє Пищура в Жироні наразі залишається визначеним: клуб довіряє українцю й не розглядає варіант із його орендою. Водночас за місце на полі нападнику доведеться серйозно поборотися, повідомляє AS.

Під час передсезонної підготовки Пищур провів чотири матчі. Проте в перших двох офіційних поєдинках Жирони в Сегунді українець участі не взяв, не потрапивши до заявки за рішенням головного тренера.