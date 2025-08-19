Відбудеться перший матч четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому змагатимуться норвезький Русенборг та німецький Майнц.

Гра пройде на стадіоні Леркендаль у Тронгеймі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Напередодні стало відомо, що на поєдинку працюватиме українська бригада арбітрів.

Головним суддею призначено Олексія Деревінського, а на лініях йому допоможуть Семен Шлончак та Олексій Миронов. Четвертим арбітром виступить Клим Заброда, а за роботу системи VAR відповідатимуть Віктор Копієвський та Микола Балакін.

У попередньому раунді Русенборг пройшов шведський Гаммарбю за сумою двох матчів (0:0, 1:0), а до цього здолав литовську Бангу (2:0, 5:0). Майнц же пропускав попередні стадії Ліги конференцій і провів лише один офіційний матч - у Кубку Німеччини проти Дрездена, який завершився перемогою з рахунком 1:0.