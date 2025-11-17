Сергій Разумовський

На матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-17) між збірними Уганди та Буркіна-Фасо, який відбудеться 18 листопада в катарські Досі, працюватиме українська суддівська бригада. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром призначено Олексія Деревінського. А на лініях йому допоможуть співвітчизники Віктор Матяш та Олексій Миронов.

Поєдинок між двома гарячими представниками африканських націй обіцяє бути принциповим і багатим на роботу для українців. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України здобула надважливу перемогу. Всі перипетії навколо матчу заключного туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, аналіз і огляд гри – на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.