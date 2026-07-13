Сергій Разумовський

Найближчим часом про перехід Євгена Скиби до Баніка з Острави буде оголошено офіційно. За даними «ТаТоТаке», 23-річний український центральний захисник продовжить кар’єру в чемпіонаті Чехії та стане новим гравцем команди з Острави.

Другу частину минулого сезону Скиба провів у Карвіні, куди в січні цього року перейшов за 150 тисяч євро. У складі чеського клубу українець відіграв 12 матчів і не відзначився результативними діями, проте встиг допомогти команді досягти історичного успіху. Саме з його участю Карвіна сенсаційно виграла Кубок Чехії, обігравши у фіналі Яблонець з рахунком 3:1.

Для Скиби це стане новим етапом у кар’єрі та шансом закріпитися в більш амбітному проєкті. Нещодавно до Баніка на правах оренди також приєднався ще один український центральний захисник Максим Дячук із Динамо, тож у складі чеського клубу може сформуватися помітний український слід в обороні.