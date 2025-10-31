Українське дербі в кубку Польщі визначило долю путівки в 1/8 фіналу. Відео
Зустріч старих знайомих
22 хвилини тому
Колись Назарій Русин та Максим Хлань виборювали із Зорею останню для неї бронзу УПЛ в сезоні 2022/23, а вже за кілька років їхні шляхи перетнулися в Польщі, де в кубковій грі ексодноклубники протистояли один одному.
В рамках 1/16 фіналу Кубка Польщі Арка приймала вдома лідера Екстракляси Гурнік. Матч у Ґдині завершився з рахунком 1:2.
Арка вже на 22-й секунді організувала швидкий гол, якого виявилось недостатньо для виходу в 1/8 фіналу. Ще до перерви Гурнік відіграв один гол зусиллями Амброса, а в другій половині зустрічі Щесняк забив переможний матч для команди Хланя.
Український вінгер Гурніка після 90 хвилин був замінений, а Русин, якого Арка орендувала в Сандерленда, вийшов на 63-й хвилині.
Кубок Польщі. 1/16 фіналу
Арка - Гурнік 1:2
Голи: Еду, 1 - Амброс, 33, Щесняк, 88
