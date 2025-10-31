Колись Назарій Русин та Максим Хлань виборювали із Зорею останню для неї бронзу УПЛ в сезоні 2022/23, а вже за кілька років їхні шляхи перетнулися в Польщі, де в кубковій грі ексодноклубники протистояли один одному.

В рамках 1/16 фіналу Кубка Польщі Арка приймала вдома лідера Екстракляси Гурнік. Матч у Ґдині завершився з рахунком 1:2.

Арка вже на 22-й секунді організувала швидкий гол, якого виявилось недостатньо для виходу в 1/8 фіналу. Ще до перерви Гурнік відіграв один гол зусиллями Амброса, а в другій половині зустрічі Щесняк забив переможний матч для команди Хланя.

Український вінгер Гурніка після 90 хвилин був замінений, а Русин, якого Арка орендувала в Сандерленда, вийшов на 63-й хвилині.

Кубок Польщі. 1/16 фіналу

Арка - Гурнік 1:2

Голи: Еду, 1 - Амброс, 33, Щесняк, 88

