Український форвард Сандерленда Назарій Русин продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі, ставши гравцем Арки Гдиня. Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

26-річний нападник виступатиме на правах оренди – угода розрахована на один рік. Попередню весняну частину сезону Русин провів у хорватському Хайдуку, де зіграв 17 матчів і віддав одну результативну передачу. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає близько одного мільйона євро.

Русин – вихованець ФК Львів, з якого влітку 2015 року перейшов у Динамо. У подальшому нападник грав в оренді за луганську Зорю, варшавську Легію, СК Дніпро-1 та одеський Чорноморець. Влітку 2022 року за 250 тисяч євро став гравцем Зорі, а через рік Сандерленд викупив його за 2,5 млн євро. Контракт із англійським клубом діє до літа 2027 року.

Арка Гдиня є новачком польської Екстракляси. Після семи турів команда посідає 11-е місце у турнірній таблиці, набравши 8 очок.

