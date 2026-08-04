Сергій Разумовський

На першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону 2026/27 між швейцарським Лугано та фарерським Рунавік працюватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу з посиланням на УЄФА.

Поєдинок відбудеться 6 серпня у Швейцарії. Головним арбітром зустрічі призначено Віктора Копієвського. Допомагатимуть йому асистенти Семен Шлончак і Віктор Нижник.

Четвертим суддею працюватиме Дмитро Кубряк. За функціонування системи відеоповторів відповідатимуть Денис Шурман та Олександр Шандор.

Для українських уболівальників Лугано є знайомим суперником. Швейцарський клуб уже зустрічався з київським Динамо на груповому етапі Ліги Європи сезону-2019/20. У двох матчах команда з Лугано відібрала в киян очки, через що Динамо не змогло вийти до наступної стадії турніру.

Перша зустріч між командами відбулася 2 жовтня 2019 року у Швейцарії. Лугано та Динамо зіграли внічию з рахунком 0:0. Матч-відповідь пройшов 12 грудня 2019 року на НСК Олімпійський у Києві.

Перед заключним туром групового етапу Динамо для виходу з групи влаштовувала лише перемога. Однак кияни знову не змогли здолати Лугано. Основний час зустрічі завершився внічию 1:1. Господарі уникнули поразки вже в компенсований час – на 94-й хвилині гол забив Віктор Циганков.

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