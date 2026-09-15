Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка за участю Ювентуса
Зустріч пройде у Турині
Українські арбітри отримали призначення на матч першого туру Ліги Європи Ювентус – НЕК. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Головним арбітром поєдинку призначено Олексія Деревінського. Його помічниками на лініях будуть Олексій Миронов та Дмитро Запороженко. Резервним арбітром призначено Клима Заброду.
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Роботу VAR контролюватимуть українець Денис Шурман та англієць Стюарт Аттвелл.
Ювентус та НЕК зустрінуться 19 вересня у Турині. Початок гри о 22:00 за київським часом.
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