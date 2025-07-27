Поєдинок у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між румунським ФКСБ і північномакедонською Шкендією довірено українській суддівській бригаді, повідомила пресслужба УЄФА.

Головним арбітром призначено Олексія Деревінського, у помічниках у якого Віктор Матяш та Олексій Миронов. Резервним суддею виступить Дмитро Панчишин. За роботу системи ВАР відповідатимуть Микола Балакін та його помічник Денис Шурман.

Матч пройде в середу, 30 липня, у Бухаресті та стартує о 20:30. У першому матчі Шкендія здобула мінімальну перемогу — 1:0.

Раніше було оголошено, що зустріч Динамо та Хамруна обслуговуватиме суддівська команда з Данії.