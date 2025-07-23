Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо і мальтійським Хамруном Спартанс буде обслуговувати суддівська бригада з Данії, повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром призначено Якоба Сундберга. Асистувати йому на лініях будуть Віктор Скітте і Джеспер Даль, а функції четвертого рефері виконає Лассе Лабела Граагаард. За роботу системи ВАР відповідатиме Якоб Кехлет, його помічником стане Йонас Хансен.

Раніше 35-річний Сундберг не судив зустрічей за участю українських клубів, проте 2024 року обслуговував два матчі юнацьких збірних України - проти Нідерландів U-19 і Сербії U-17. Обидві гри завершилися мінімальними поразками українців - по 0:1.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Хамруном відбудеться у вівторок, 29 липня, о 21:00. У першому матчі кияни впевнено перемогли з рахунком 3:0.