Українського тренера кличуть працювати в Європу
Деталі можливого переходу
близько 1 години тому
Андрій Демченко / Фото - Женіс Астана
Український наставник Андрій Демченко може покинути казахстанський Женіс після завершення сезону наприкінці року, повідомляє ASNews.
У послугах Демченка зацікавлені п'ять клубів з Угорщини, Кіпру та Польщі.
48-річному фахівцю готові запропонувати попередній контракт. Мова йде про неназваний польський клуб.
Демченко приїхав працювати в Казахстан у червня, витягнувши Женіс із зони вильоту. Зараз команда посідає сьому позицію за 7 турів до завершення сезону, маючи 31 бал.
