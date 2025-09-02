Український голкіпер іспанського клубу отримав серйозного конкурента
Відомий воротар перебрався в Ла Лігу
близько 2 годин тому
Фото - ФК Жирона
Жирона офіційно оголосила про підписання хорватського голкіпера турецького Фенербахче Домініка Ліваковича.
Перехід 30-річного футболіста відбувся на правах сезонної оренди.
Нагадаємо, одним з воротарів Жирони є українець Владислав Крапивцов.
Лівакович в сезоні 2024/25 провів 32 поєдинки за Фенербахче, пропустивши 38 м’ячів і вісім разів зігравши на «нуль».
Портал Transfermarkt оцінює вартість бронзового призера чемпіонату світу-2022 у 9 мільйонів євро.
Додамо, що вчора Жирона оголосила про трансфер форварда київського Динамо Владислава Ваната.
