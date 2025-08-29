Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився інформацією щодо травми вінгера команди Віктора Циганкова та його готовності до матчу третього туру іспанської Ла Ліги проти Севільї. Також фахівець розповів про потенційне придбання конкурента для ще одного українця, голкіпера Владислава Крапивцова. Слова коуча передає AS.

Циганков не тренувався через дискомфорт у лівій нозі, і завтра вирішимо, чи зможе він зіграти. Янхель Еррера травмований, а Міовскі перебуває у ситуації, коли може залишити команду. Йому потрібно визначитися зі своїм майбутнім, тож завтра він також не буде доступний. Так само не зіграють Абель Руїс і ван де Бек, які продовжують відновлення після травм. Погана новина – серйозна втрата Хуана Карлоса, який пошкодив коліно».

Щодо підписання голкіпера, так, така можливість відкрита. Це необхідність. Подивимося, які варіанти у нас є. Хуан Карлос – важливий гравець, і його відсутність для нас болісна, адже залишаємося лише з двома воротарями. Попереду матчі збірних, і є ймовірність, що Крапивцов поїде до розташування національної команди, а ми можемо втратити ще гравців. Тож підписання нового воротаря – дуже серйозний варіант.