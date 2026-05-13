Сергій Разумовський

Український півзахисник Лехії Іван Желізко потрапив до символічної збірної 32-го туру польської Екстракляси за версією Sofascore.

У виїзному матчі проти Відзева Лодзь гданська команда поступилася з рахунком 1:3, однак Желізко відзначився яскравим індивідуальним епізодом. На 66-й хвилині українець забив ефектний гол ударом здалеку.

Асист на Желізка оформив ще один український футболіст Лехії — Антон Царенко, який виступає за польський клуб на правах оренди з київського Динамо.

Попри поразку своєї команди, гра Желізка отримала високу оцінку від Sofascore — 8.1. Це дозволило українцю увійти до символічної збірної туру. Більш того, хавбек лідирує за середньою оцінкою сезону в чемпіонаті Польщі (7.35). У Патріка Геллебранда з Гурніка 7.34, а у Дані Пачеко з Вісли Плоцьк — 7.33.

Team of the Week provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що інтерес до Желізка проявляє донецький Шахтар.